Матвиенко: правительство России не сокращает соцрасходы, в отличие от ФРГ

Правительство России исполняет социальные обязательства и не планирует сокращать расходы на эту сферу, в отличие от европейских властей, сосредоточенных на повышении обороноспособности ценой благополучия граждан. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в интервью ТАСС на ПМЭФ-2026.

Она оптимистично оценила экономическую ситуацию в стране. По информации Матвиенко, бюджеты большинства регионов России устойчивы, пострадали в основном зависимые от сырья и экспортной экономики субъекты.

«Главное, что выполняются все социальные обязательства перед нашими гражданами. И не стоит вопрос уменьшения, урезания, как в Германии, в других странах», — сказала глава верхней палаты парламента.

Страны Запада, по словам Матвиенко, постоянно стремятся сократить социальные расходы вместо надуманных военных. Россия же придерживается другой политики.

Ранее Матвиенко обратилась к российским мужчинам. Она призвала поменьше лежать на диване.