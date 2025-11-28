Судья Федерального суда Германии вынес решение об аресте гражданина Украины Сергея К., которого подозревают в причастности к взрыву на «Северных потоках». Об этом сообщила пресс-служба генпрокурора ФРГ.

«Следственный судья Федерального суда сегодня (28 ноября) привел в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К.», — указали в релизе.

Подозреваемого задержали 21 августа 2025 года в Римини. Накануне, 27 ноября, его передали Германии. В ФРГ украинцу предъявили обвинение в антиконституционной диверсии и осуществлении взрыва.

В сентябре 2022 года на двух российских экспортных газопроводах, «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция рассмотрели возможность диверсии.

Оператор Nord Stream AG отметил, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки восстановления неизвестны.

Генпрокуратура России начала расследование по статье об акте международного терроризма. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но так и не получила ее.

Западные журналисты предполагают, что результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут подорвать единство Европы и ослабить поддержку Украины со стороны союзников.

