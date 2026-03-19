Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил сообщения в СМИ, что США в рамках переговоров по Украине пытаются отдалить Россию от Китая. Свой комментариий он дал изданию Daily Storm

«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя материал американских СМИ о планах США убедить КНР снизить импорт российской нефти, заявил, что Штатам не стоит пытаться препятствовать взаимодействию России и Китая в экономической, торговой и энергетической сферах.

Сотрудничество между странами не направлено против какой бы то ни было третьей стороны, подчеркнул китайский дипломат.