Мир 01 мая 2024, 10:52 Трагедию 2014 года в Одессе назвали целенаправленной операцией Экс-подполковник СБУ Прозоров: трагедия 2014 года в Одессе была спланирована

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Случившаяся 2 мая 2014 года трагедия в Одессе, которую на Украине называют результатом «стечения обстоятельств», на самом деле была «целенаправленной операцией». Об этом РИА «Новости» рассказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он пояснил, что еще в апреле видел письмо от являвшегося председателем СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, исполнявшему обязанности президента Украины, с советами не церемониться с «антимайданом». Уже тогда СБУ предлагала проводить «масштабные военные операции», подчеркнул Прозоров.

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«Предлагались меры по борьбе с „сепаратистами“ на востоке Украины, против России — например, объявить борьбу с Россией „крестовым походом Запада против сатаны“. Прямо вот так написано! Привлечь на свою сторону церкви. <…> Никаких переговоров с „сепаратистами“ не вести. И обосновать проведение военных операций на востоке Украины и в Крыму, четко осознавая, что будут жертвы среди населения, в том числе среди детей», — сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины.

Он назвал трагедию в Одессе «водоразделом», после которого многие «плюнули на все и пошли в ополчение». События 2 мая 2014 года сильно ударили по пророссийскому населению на востоке и юге Украины — народ напугали, добавил Прозоров.

«Я всегда считал, что это четко спланированная операция. На Украине официальная версия — трагическое стечение обстоятельств, но мы стараемся доказать, что нет, это целенаправленная операция», — резюмировал он.

Ранее выпускница исторического факультета ДонНУ Елена Смирнова рассказала «360», что после трагедии в Одессе проукраински настроенные люди утверждали, будто «ничего страшного не произошло».

В тот роковой день сторонники Евромайдана разгромили лагерь активистов, выступающих против политики украинских властей. Протестующие попытались спастись в Доме профсоюзов, но их заблокировали там, и здание подожгли. По официальным данным, в пожаре погибли 42 человека.