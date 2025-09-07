Эрдоган в Китае по-турецки поздоровался с Песковым

Эрдоган спросил по-турецки у Пескова, как у него дела

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите ШОС в Китае по-турецки поздоровался с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Кадры опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин .

Эрдоган обратился к Пескову с фразой «Как дела?», на что тот также ответил по-турецки.

Ранее пресс-секретарь рассказывал, что, хотя свободно владеет языком, во время визитов Эрдогана не выступает переводчиком, но традиционно приветствует турецкого лидера на его родном языке.

В интервью телеканалу «Россия 1» представитель Кремля рассказывал, что Турция и Индия остаются для Москвы ключевыми партнерскими государствами.