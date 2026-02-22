Поведение президента Украины Владимира Зеленского не стоит внимания. Об этом ИС «Вести» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Давайте не будем обращать внимание на Зеленского. У нас есть наш президент — президент Путин», — отметил он.

Пресс-секретарь отметил, что российский лидер всегда держится в рамках приличия и не позволяет себе оскорблять лидеров других стран.

«Давайте все-таки равняться на нашего президента», — добавил представитель Кремля.

Ранее лидер Украины во время интервью западному нецензурно выразился в адрес россиян. Он потребовал, чтобы граждан России выгнали из Европы.

Незадолго до этого Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик в ответ выразил украинскому президенту благодарность за то, что он наглядно продемонстрировал неразумность возможного решения о принятии республики в ЕС.