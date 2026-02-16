Президент республики пожаловался, что ЕС продолжает уклоняться от санкций против ядерной энергетики России и не вводит ограничения в адрес самих граждан этой страны, которые живут там, получают образование и имеют недвижимость.

«Убирайтесь в Россию. Поезжайте домой», — сказал он, используя матерное выражение.

Это уже не первый раз, когда Зеленский опускается до оскорблений при разговоре с журналистами. Например, накануне, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он в хамской манере высказался в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.

Тот в ответ на это выразил благодарность за то, что глава киевского режима дал возможность публично оценить, насколько разумным было бы принятие Украины в ЕС.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, адекватность Зеленского, который часто публично матерится, вызывает вопросы. Так он прокомментировал поведение президента Украины во время беседы с американским ученым и блогером Лексом Фридманом о российском лидере Владимире Путине и роли Чечни в стране.