Песков подвел итоги прямой линии с Путиным

Песков: прямая линия с Путиным была насыщенной по содержанию

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина была насыщенной по содержанию и разнообразной по темам. Об этом в интервью Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я думаю, что во многом удовлетворен интерес журналистов. И, думаю, что очень многие граждане услышали то, что они хотели услышать по тем темам, которые беспокоят», — отметил он.

По словам Пескова, это мероприятие будут разбирать и анализировать не только в России, но и за рубежом, поскольку президент сделал много важных заявлений.

Пресс-секретарь Владимира Путина также прокомментировал очередное оскорбление украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего российское руководство отморозками.

«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство», — заключил Песков.

Путин отмечал, что хамские высказывания представителей Запада в его адрес связаны с их бессилием.