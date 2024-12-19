Путин ответил на хамские выпады в свой адрес

Президент России Владимир Путин связал хамские высказывания представителей Запада в свой адрес с их бессилием. Об этом он заявил в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

«Я уже говорил когда-то: кто как обзывается, то так и называется», — отметил глава государства

Он добавил, что не считает нужным отвечать на выпады из-за рубежа.

«У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию», — подчеркнул российский лидер.

Ранее он ответил на вопрос о том, что сделает его счастливым. По словам Путина, он станет счастливым человеком после того, как участники СВО вернутся к домой, а ученые и деятели искусства начнут реализовывать свои планы.

Президент признался, что считает своей семью всю Россию и переживает за каждого гражданина. В конце прямой линии он также объяснил, что для него огромная честь и ответственность быть главой страны.