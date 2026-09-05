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    Песков подтвердил, что Путин примет Уиткоффа и Кушнера 5 сентября

    Фото: РИА «Новости»

    Встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на 5 сентября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», — ответил Песков на вопрос журналиста.

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 августа. Их спецборт приземлился в аэропорту Внуково.

    Переговорщиков встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.