Песков подтвердил, что Путин неслучайно делал заявления на Валааме

Президент Владимир Путин регулярно отправляется на Валаам, потому что считает его важным местом для российской культуры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал РБК .

Он подчеркнул, что глава государства неслучайно выбрал Валаам в качестве площадки для важных заявлений.

«Это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории, для нашей веры», — отметил Песков.

Ранее встречу Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко на Валааме прокомментировал бывший председатель правительства Сергей Степашин. По его мнению, российский лидер именно там сделал ряд важных высказываний, чтобы «как-то задуматься еще раз, вернуться к нынешней повестке дня».

Также он ответил на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал понять, что к России нужно обращаться корректно, добавил Степашин.