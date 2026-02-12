Песков оценил ситуацию с мессенджерами в России

WhatsApp* в России заблокировали из-за нежелания компании-владельца выполнять российские законы, а вопрос о блокировке Telegram лучше адресовать Роскомнадзору. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

«Здесь нужно адресовать ваш вопрос именно в Роскомнадзор, а не в администрацию президента», — подчеркнул он.

При этом Песков не исключил, что если компании будут выполнять российские законы, то их продукцию разблокируют.

Накануне домен WhatsApp* полностью исчез из Национальной системы доменных имен России. Для пользователей это означает, что сервис без дополнительных средств становится полностью недоступен.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.