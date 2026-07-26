Песков отреагировал на сообщения об обсуждении США и Украиной воздушного перемирия

Песков: рано комментировать данные об обсуждении США и Украиной прекращения огня

Информация о договоренностях США и Украины по поводу прекращения огня в небе не подтверждена, комментировать ее преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы не знаем, насколько эти новости достоверны и от кого они исходят. Это газетные сообщения и не более того», — подчеркнул представитель Кремля.

Речь идет о материале агентства Reuters, которое со ссылкой на источник в Киеве опубликовало подробности предстоящего визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Якобы на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом 28 июля глава Украины согласует предложения для российской стороны о прекращении огня в воздухе.

Дату предстоящих переговоров обнародовали украинские и американские СМИ. Официального подтверждения этой информации Белый дом еще не дал.