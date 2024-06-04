Песков опроверг слухи об «алтайской даче» Путина
Песков: у Путина нет резиденции на Алтае
Информация о якобы сгоревшей резиденции президента Владимира Путина является фейком, у российского лидера нет «дачи» на Алтае. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
Песков опроверг слухи о сгоревшем участке и подчеркнул, что среди резиденций Путина этого объекта нет.
«Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией», — указал он.
Ранее глава государства предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Он назвал регион перспективным и напомнил о бурном развитии туризма в нем. Турчак поблагодарил Путина и согласился с назначением, пообещав раскрыть весь потенциал республики.
В течение пяти лет регион возглавлял Олег Хорохордин. Он покинул пост 4 мая в связи с переходом на другую должность. В обращении к жителям Хорохордин поблагодарил их за доверие, неравнодушие и труд.