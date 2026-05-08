Песков опроверг данные об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы

Информация об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы в Москве — фейк. Ее опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС .

Ранее такую новость опубликовал немецкий журнал Spiegel.

«Нет, Spiegel дает неверную информацию, ложную, так мы и можем это констатировать», — сказал представитель Кремля.

Он объяснил, что запросов от иностранных СМИ на освещение парада поступило много. Однако журналистов из России и других стран будет меньше, чем год назад, потому что в этот раз церемония несколько ограничена. Аккредитовали тех, кто будет на параде. Это международные СМИ и кремлевский пул, постоянно освещающий деятельность главы государства.

Ранее президент Владимир Путин поздравил по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидеров и народы зарубежных стран. В поздравительных письмах глава государства направил теплые слова и благодарность участникам ВОВ и труженикам тыла.