Песков объявил о закрытии части встречи Путина и Моди на саммите БРИКС в Нью-Дели

Песков раскрыл детали встречи Путина и Моди 11 сентября в Нью-Дели

Торговля и экономическое сотрудничество станут основными темами встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели в ближайшую пятницу, 11 сентября. Как сообщило РИА «Новости» , с таким анонсом выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят широкую двустороннюю повестку дня.

«Торговля и экономическое сотрудничество будут рассматриваться в очень широком контексте», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что это очень важная тема, так как индийский бизнес проявил серьезный интерес к инвестициям в российскую экономику.

«Мы ценим это и приветствуем. Наша страна также полна решимости расширить свое присутствие на индийском рынке», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что часть острых вопросов Путин и Моди обсудят в закрытом режиме.

«Поскольку есть недружественные страны, которые пытаются создать препятствия на пути дальнейшего развития нашего сотрудничества», — пояснил он.

В последний раз президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди виделись в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества в конце августа. Встреча прошла в государственной резиденции «Ала-Арча».

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели с 12 по 13 сентября. Помощник президент России по медународным делам Юрий Ушаков объявил, что в рамках поездки в Индию Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.