Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и стартом переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан некоторое время готовился к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прибытия в Кремль, поэтому встреча не началась сразу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам. Ему были обеспечены для этого все условия», — сказал представитель Кремля.

Накануне в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана. Премьер Венгрии прибыл в Кремль около 13:10 по столичному времени, однако обсуждение с делегациями началось лишь спустя примерно полчаса — около 13:45.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. Глава внешнеполитического ведомства России после переговоров отметил, что беседа прошла в конструктивном и позитивном ключе, а его венгерский коллега Петер Сийярто, который также присутствовал на переговорах, сообщил, что Будапешт добился главной цели — получил заверения по поводу собственной энергетической безопасности.

В интервью Welt am Sonntag Орбан, комментируя американский мирный план из 28 пунктов, заявил, что в конфликте на Украине время работает на Россию, а Европе следует как можно быстрее начать переговоры с Москвой на высоком уровне.