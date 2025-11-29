Время в украинском конфликте оказалось на стороне России

В затяжном конфликте на Украине время работает на Россию. Европе следует как можно быстрее начать переговоры с Москвой на высоком уровне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Welt am Sonntag , комментируя американский мирный план из 28 пунктов.

«Время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться наступление мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет», — заявил премьер.

Избежать этого, считает Орбан, можно было бы только прямым участием НАТО, что, по его словам, означало бы «следующую большую европейскую войну».

Второй вывод, по мнению венгерского премьера, заключается в том, что Россия со временем все равно будет возвращена в мировую экономику: санкции снимут, замороженные активы пустят в американо-российские фонды, а бизнес возобновится.

Третий пункт, подчеркнул Орбан, — миф о том, что европейцы помогают Украине за счет российских денег, развеян. Каждый евро, по его словам, полностью оплачивают народы Европы.

Эти выводы, считает венгерский премьер, показывают необходимость срочных переговоров Европы и России. Орбан также заявил, что в перспективе европейская экономика должна снова интегрировать российские ресурсы, а военный потенциал ЕС — вырасти до уровня, позволяющего самостоятельно защищаться. Параллельно он выступил за новое соглашение с Россией по контролю над вооружениями, чтобы гонка вооружений оставалась «в разумных пределах».

28 ноября Владимир Путин и Виктор Орбан провели встречу в Москве — это были их 13-е переговоры и третья личная встреча с начала спецоперации.