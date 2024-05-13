Песков объяснил роль Шойгу в ФСВТС | 360°

Власть 13 мая 2024, 20:13 Песков объяснил роль Шойгу в ФСВТС Песков заявил, что Шойгу будет куратором ФСВТС России, но не ее руководителем РИА «Новости»

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Назначенный на пост секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу станет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не ее главой. О полномочиях экс-министра сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — процитировало агентство представителя Кремля.

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Пресс-секретарь Путина уточнил, что должность руководителя ФСВТС занимает Дмитрий Шугаев.

Ранее западная пресса написала о кадровых перестановках в российском Минобороны. Первые полосы иностранных изданий заняли заметки о назначении Сергея Шойгу на новую должность.