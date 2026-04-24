Песков назвал Жириновского уникальным политиком

Песков заявил, что Жириновский был человеком огромных знаний

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский был человеком огромных знаний, его образованность впечатляла. Об этом RT сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, как политик Жириновский уникален.

«Он уникален эмоциями, взрывным характером. Но что многие не знают — образованность. Он был человеком огромных знаний. Это качество многие просто забывают за полнотой эмоциональных выступлений, но эта образованность меня впечатлила», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что Жириновский вносил серьезный вклад в развитие востоковедения в стране.

В пятницу в выставочном зале «Манеж» в Москве проходит выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», ее посетил президент России Владимир Путин. Главу государства сопроводили нынешний лидер партии Леонид Слуцкий и председатель Госдумы Вячеслав Володин.