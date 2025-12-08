В центре Варшавы арестовали трех украинцев со шпионским оборудованием

Трех украинцев со шпионским оборудованием арестовали в центре Варшавы. Об этом телеканалу Polsat сообщил представитель полицейского управления центрального района города Кацпер Войтечко.

«Граждане Украины были не в состоянии объяснить, для каких целей им были нужны конфискованные полицией вещи», — отметил он.

Когда задержанным задавали уточняющие вопросы, они забывали английский язык и говорили, что ничего не понимают.

У украинцев обнаружили антенны для хакерских атак, жесткие диски со шпионским ПО, ноутбуки, роутеры, видеокамеры и множество сим-карт. С помощью техники можно подключаться к стратегическим информационным сетям, имеющим оборонное значение.

По словам самих задержанных, они не собирались оставаться в Польше и направлялись в Литву. Полиция организовала расследование, украинцев арестовали на три месяца.

Ранее активистов из гуманитарной ассоциации SOS Donbass задержали во Франции по обвинению в шпионаже