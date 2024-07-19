Песков назвал выгодное отличие Трампа от других президентов США

Песков: во время президентства Трампа у России и США был диалог

Фото: РИА «Новости»

Во время президентства Дональда Трампа у России и США было много противоречий и напряженностей, но существовал диалог, которого сегодня почти нет. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По крайней мере, был диалог. Это его (Трампа — прим. ред.) выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много», — заявил он.

Песков отметил, что оба кандидата в президенты во время предвыборной кампании делают много заявлений, рассчитанных на внутреннюю аудиторию.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сегодня между двумя странами существуют лишь «ситуативные коммуникации, которые вряд ли можно назвать диалогом». Какие именно ведомства продолжают общение, Песков уточнять отказался.

Ранее Трамп в интервью WSJ выразил мнение, что Россия и Китай боялись его.

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