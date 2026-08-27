В США назвали причину визита главы ЦРУ в Россию

WSJ: глава ЦРУ приехал в Москву с предупреждением не нападать на страны НАТО

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог посетить Москву, чтобы предупредить российские власти о последствиях возможного нападения на страны НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным издания, американская сторона опасается, что Россия якобы может попытаться проверить готовность Североатлантического альянса к ограниченному конфликту. В качестве возможных сценариев источники называют кибератаку или небольшое наземное вторжение в одну из стран Балтии.

Газета также отметила, что во время визита Рэтклифф также затронул тему Ирана. По их словам, глава американской разведки предупредил о возможном введении новых санкций, если Ормузский пролив не откроют для судоходства.

Поездка стала первым визитом руководителя ЦРУ в российскую столицу с ноября 2021 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб, однако не уточнил, с кем именно.