Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

Песков: Путин готов к встрече с Зеленским, если она будет результативной

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским возможна, но только в том случае, если она будет посвящена финализации уже достигнутых договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило ИА «Вести» .

По его словам, вопрос о цели встречи глав государств остается ключевым. Российский лидер ранее говорил о готовности к контактам в любой момент, однако переговоры на высшем уровне должны иметь практический смысл и конкретный результат.

«Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров по украинскому урегулированию, включая возможные контакты на высшем уровне.