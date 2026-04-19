Эрдоган заявил Путину о готовности провести встречу по Украине в Стамбуле

Турция выразила готовность организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан по итогам дипломатического форума в Анталье, трансляцию вел TRT World .

«В контакте нашего господина президента Эрдогана как с уважаемым господином Путиным, так и с Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров», — сказал Фидан.

При этом министр отметил, что проведение встречи зависит от готовности всех сторон.

Фидан напомнил, что ранее Турция уже выступала площадкой для переговоров — летом в Стамбуле проходили встречи как на техническом уровне, так и с участием лидеров. Анкара готова вновь принять такие контакты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с турецким коллегой обсудил кризис на Ближнем Востоке, а также рассказал Фидану о ситуации вокруг Украины и перспективах возобновления трехсторонних переговоров.