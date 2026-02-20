Песков не стал подтверждать данные о дате следующих переговоров по Украине

В Кремле не подтвердили информацию, что новый этап переговоров по украинскому урегулированию пройдет на следующей неделе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проинформирует прессу, когда достигнут точного понимания по датам.

«Нет, пока не могу подтвердить. После того как будет достигнуто понимание, мы, как обычно это делаем в последнее время, вас проинформируем», — процитировало его РИА «Новости».

Также Песков заявил, что у России нет завышенных ожиданий по поводу переговоров. Он назвал процесс сложным и растянутым по времени.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники заявила, что СВО может продлиться минимум до 2029 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил советникам о провале переговоров и потребовал составить план ведения конфликта на три года.