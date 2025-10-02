Песков назвал тему выступления Путина на «Валдае»

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» затронет тему текущей ситуации в мире, ее предпосылок и возможных сценариев развития. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» .

Заседание Международного дискуссионного клуба проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Тема в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Участие принимают 140 экспертов и политиков из более чем 40 стран.

Как отмечают организаторы, основная задача форума — поиск решений, позволяющих снизить глобальные риски и обеспечить устойчивость международной системы в условиях формирования полицентричного мира.

Встреча Владимира Путина с участниками «Валдая» является традиционной: с 2004 года президент ежегодно выступает с программной речью, после чего отвечает на вопросы экспертов в формате открытой дискуссии.

Как заявлял Песков ранее, выступление Путина будут обсуждать во всем мире.