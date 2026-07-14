Песков назвал тему Украины предметом разногласий с Азербайджаном

Россия считает мнение властей Азербайджана по Украине ошибочным, но не видит причин для ухудшения отношений и продолжит отстаивать свою позицию. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

Он подчеркнул, что существует целый ряд близких к России государств, которые имеют собственное мнение по украинскому вопросу. Это повод для разногласий, который не влияет на международные отношения.

«Что касается позиции, которая президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны, и, да, это является предметом наших разногласий», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что разница во мнениях не является поводом для влияния на двусторонние отношения между странами. По словам Пескова, это прагматичный подход для дальнейшего сотрудничества в том числе с Азербайджаном.

«Что касается точки зрения по Украине, то мы считаем ее ошибочной и будем аргументировано по всем каналам ее объяснять», — подытожил представитель Кремля.

В начале января Азербайджан передал на Украину в качестве гуманитарной помощи партию электрооборудования собственного производства. Собранные устройства предназначались для помощи оставшимся без электроснабжения.