Песков назвал страшилками заявления о намерении России атаковать Литву

Утверждения Литвы о том, что Россия якобы собирается атаковать инфраструктуру страны, — свежая порция страшилок. Так эти данные охарактеризовал представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о словах литовского лидера Гитанаса Науседы о якобы намерении России атаковать инфраструктуру Литвы.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис пожаловался на раскол в Евросоюзе из-за провала попыток ЕС согласовать 21-й пакет санкций.

По его словам, государства объединения все чаще ставят свои экономические интересы на первое место, поэтому откладывают принятие радикальных решений, а также могут пересматривать ранее принятые меры. Самой большой трудностью стало ужесточение ограничений на транспортировку сжиженного газа.