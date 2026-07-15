Песков назвал страшилками заявления о намерении России атаковать Литву
Утверждения Литвы о том, что Россия якобы собирается атаковать инфраструктуру страны, — свежая порция страшилок. Так эти данные охарактеризовал представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
«Вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок», — сказал он.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о словах литовского лидера Гитанаса Науседы о якобы намерении России атаковать инфраструктуру Литвы.
Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис пожаловался на раскол в Евросоюзе из-за провала попыток ЕС согласовать 21-й пакет санкций.
По его словам, государства объединения все чаще ставят свои экономические интересы на первое место, поэтому откладывают принятие радикальных решений, а также могут пересматривать ранее принятые меры. Самой большой трудностью стало ужесточение ограничений на транспортировку сжиженного газа.