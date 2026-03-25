Песков: Россия не станет продавать нефть без выгоды для себя

Россия продает и будет продавать нефть, исходя прежде всего из выгоды для себя, а не для других. Об этом заявил «Вестям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он объяснил, что Россия не передумала вести торговлю с Европой, если та этого захочет, поскольку сама Европа регулярно пытается что-то делать в ущерб себе и несет большие издержки.

«Будет еще хуже для них всех. И они просто не знают, как быть. Поэтому они мечутся», — добавил Песков.

Ранее спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что убытки Евросоюза из-за антироссийских санкций к концу 2026 года могут достичь трех триллионов евро. Цены на газ в регионе выросли вдвое, а промышленность приходит в упадок.