Песков назвал оправданным режим военной цензуры в России

Военная цензура в России сегодня оправданна из-за беспрецедентности времени. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт» .

«Война ведь идет и в информационном пространстве тоже. И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России», — добавил он.

Песков считает, что патриотическая тенденция в СМИ сохранится, но со временем удастся смягчить информационную политику и добиться появления более нейтральных источников, которые будут писать и о хорошем, и о плохом.

В феврале он рассказывал, что для разблокировки попавших под ограничения западных соцсетей необходимо, чтобы они начали выполнять российские законы. При этом Песков пошутил, что Twitter уже никак не вернуть, поскольку его переименовали в X.