Twitter никак не вернешь. Песков пошутил про разблокировку соцсети Х

Twitter никак не вернешь — его переименовали, пошутил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ТАСС заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о разблокировке соцсети Х.

«Это вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что соцсеть переименовали, и Twitter больше нет.

Мизулина ранее заявила, что соцсеть Х в России могут разблокировать, так как она сильно изменилась. Там стало значительно меньше цензуры и деструктивного контента. Однако окончательная позиция должна основываться на данных регуляторов, например, Роскомнадзора. При этом в Госдуме заявили, что обсуждать пока нечего — в ГД не видят признаков сближения Х с российским пространством.