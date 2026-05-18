Песков назвал нагнетанием слова Зеленского о подготовке атаки из Белоруссии

Украинский лидер Владимир Зеленский занимается подстрекательством и нагнетанием обстановки, заявляя о якобы планах России атаковать страну НАТО с территории Белоруссии. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

Он подчеркнул, что Белоруссия является давним союзником России и партнером по Союзному государству, но при этом это абсолютно суверенная страна.

«Поэтому подобные заявления — не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», — заявил Песков.

В понедельник, 18 мая, белорусские военные приступили к учениям по использованию ядерного оружия.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны республики, в ходе маневров бойцы отработают организацию применения современных средств вооружения, а также проверят готовность личного состава и техники. В ведомстве подчеркнули, что никакой угрозы безопасности в регионе военные учения не несут.