Песков назвал классикой интеллигентный подход России на международной арене

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подход России к международным отношениям остается взвешенным и «классическим», несмотря на резкую риторику со стороны некоторых западных политиков. Об этом представитель Кремля сообщил в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам пресс-секретаря, в западных странах все чаще звучат необдуманные и фактически неверные заявления, которые не соответствуют стандартам дипломатического общения, принятым в России.

«Есть мода сиюминутная, и мода на грубость, может быть, где-то востребована, но все-таки классика есть классика», — сказал Песков, подчеркнув, что традиционный стиль дипломатии остается актуальным и востребованным.

Ранее американский президент Дональд Трамп публично унизил наследного принца Саудовской Аравии, заявив, что тот недооценивал США и не ожидал, что ему придется «целовать ему задницу».