«Ему приходится быть со мной любезным». Саудовского принца оскорбили словами про зад

Трамп заявил, что саудовское руководство «должно быть к нему любезным»

Американский президент Дональд Трамп публично унизил наследного принца Саудовской Аравии, заявив, что тот недооценивал США и не ожидал, что ему придется «целовать задницу» лидеру Соединенных Штатов, сообщил RTVI. Вдобавок республиканец раскритиковал страны НАТО за то, что они не помогают в войне с Ираном.

На форуме Future Investment Initiative в Майами Трамп тепло высказался о саудовском руководстве. Он упомянул личные встречи с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

По его словам, отношения между странами улучшаются. Однако затем американский президент переключился на Мухаммеда бен Сальмана, и его тон стал жестче. Трамп отметил, что наследный принц на их последней встрече признал, что Эр-Рияд недооценивал США.

«Он не думал, что ему придется целовать мою задницу. Правда, не думал. Он думал, что я буду просто очередным американским президентом-неудачником из страны, которая катится вниз. Но теперь ему приходится быть со мной любезным. Скажите ему, что он должен быть любезным со мной», — заявил Трамп, обращаясь к залу.

Издание Anadolu написало, слова американца вызвали негативную реакцию в социальных сетях, некоторые пользователи раскритиковали его.

Ранее Трамп заявил, что считает себя великим миротворцем. Он признался, что становится счастливым, думая, что своими усилиями по урегулированию конфликтов спас десятки миллионов жизней.

