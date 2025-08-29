Песков назвал гаданиями новости о скором назначении Козака полпредом в СЗФО

Информация о вероятном назначении заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) — кадровые гадания. Так эти новости прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы же никогда кадровые гадания не комментируем», — сказал Песков изданию «Ведомости».

Как отметили журналисты, должность может освободиться в связи с тем, что нынешнего полпреда Александра Гуцана могут назначить на пост главы Генпрокуратуры, где он ранее работал до 2018 года. А новый генеральный прокурор потребуется, если председателем Верховного суда (ВС) станет нынешний — Игорь Краснов.

Ранее председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина предложили в качестве кандидата на пост главы Верховного суда. Вакансия открыта после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла инстанцию.