Песков назвал феерическим талант Путина на минских переговорах

Президент России Владимир Путин в ходе 16-часовых минских переговоров «нормандской четверки» в 2015 году проявил феерический дипломатический талант. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, во время переговоров главы государств фактически занимались драфтингом документов на английском языке. После этого текст переводили и сверяли слова, которые могли приобретать другой смысл при переводе.

«То есть они стали переводчиками и лингвистами и так далее. Не говоря уже о филигранной дипломатии, в данном случае я могу говорить только про Путина, феерическом дипломатическом таланте, который тогда проявил Путин», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что лидеры стран работали, превозмогая усталость.

«Это был сложнейший процесс. Такое увидеть воочию, наверное, возможно один раз в жизни», — заключил он.

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