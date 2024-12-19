Путин пожалел о позднем начале специальной военной операции

Путин заявил, что специальную военную операцию нужно было начать раньше

Специальную военную операцию можно было начать раньше 2022 года и заранее к ней подготовиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Он пояснил, что пришел к такому выводу, оценивая получившиеся результаты.

«Решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. Ведь и крымские были спонтанны, и события 2022 года мы начали безо всякой особой подготовки к ним», — заявил Путин.

Президент напомнил, что к этому времени украинские власти прямо отказались от выполнения Минских соглашений и заявили претензии на оружие массового уничтожения.

Эти события стали точкой невозврата. Россия не стала дожидаться ухудшения ситуации для себя и встала на защиту жителей Донбасса.

«Дальше уже не могли стоять на месте и терпеть. Ждать, пока ситуация у нас ухудшится», — подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления Владимир Путин объявил, что Россия не ставит никаких условий для Украины для начала мирных переговоров. Он подчеркнул, что готов говорить даже с Владимиром Зеленским, если тот получит новый мандат президента на выборах. Глава государства подчеркнул, что подписать соглашение о мире можно только с легитимной властью.