Песков назвал безосновательными опасения европейских стран войны с Россией

Песков: Россия не опасна для стран, которые не подрывают ее безопасность

Россия не представляет угрозы для тех стран, которые не планируют подрывать ее безопасность, уничтожать русскоязычное население или становиться центром антироссийской деятельности. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия ищет добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами, в том числе и со странами Европы, которые, к нашему сожалению, полностью в настоящий момент отказываются от каких-либо контактов по-прежнему», — привело его слова РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о словах начальника Генштаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона, выразившего озабоченность возможностью открытой войны с Россией, Песков назвал такое поведение безосновательным.

Ранее Служба внешней разведки России выяснила, что Европейский союз начал тайно прорабатывать планы по созданию собственного ядерного оружия.