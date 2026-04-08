Евросоюз начал тайно прорабатывать планы по созданию собственного ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Видимо, Урсуле фон дер Ляйен и ее сообщникам роль поджигателей украинского конфликта представляется излишне скромной. Они мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии, развязавших Вторую мировую войну», — подчеркнули в СВР.

В разведке добавили, что европейское руководство «вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией». По данным разведки, у многих европейских стран уже есть опыт работы с ядерным топливом и они могут извлечь из него плутоний для изготовления бомбы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за действий президента США Дональда Трампа сложившаяся международная система контроля над стратегическими вооружениями может рухнуть, и мир окажется ввергнут в новую ядерную эру.