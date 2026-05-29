Песков назвал беспрецедентной ситуацию с планами Армении вступить в ЕС

Ситуация с Арменией и ее планами вступить в Евросоюз беспрецедентная. Такое заявление в интервью телеканалу «Номад ТВ» сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Армения, будучи членом ЕАЭС, заявила о том, что желает стать частью Евросоюза. Однако членство в ЕС нормативно противоречит статусу члена ЕАЭС, это угрожает интеграции.

«Ситуация действительно беспрецедентная. Армения говорит о том, что будет на этот счет референдум, но, с другой стороны, закон принимался без референдума. Много противоречий в этой ситуации. Но каждая страна имеет право на суверенный выбор. <…> Но это не может быть за счет других государств, потому что все-таки членство в ЕАЭС дает очень много дивидендов для стран-участниц», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин, комментирую действия Армении, заявил, что страна потеряет до 14% ВВП, если выйдет их ЕАЭС. Если Ереван покинет союз, РФ повысит цены на энергоносители.