Песков напомнил Зеленскому слова Путина, что прямые контакты возможны в Москве

Контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут состояться только в Москве. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщил «Коммерсант» .

«Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией», — сказал представитель Кремля.

Помощник президента России Юрий Ушаков 28 января заявил, что в случае визита Владимира Зеленского в Москву ему будут обеспечены безопасность и все необходимые условия для работы. В прошлом году Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру встречу в российской столице. Зеленский тогда ответил, что Россия якобы к встрече не готова.

Ранее Песков оценил заявления Зеленского о Донбассе и АЭС. Хорошим ответом, по его мнению, будет динамика на фронте.