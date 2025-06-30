Российский мессенджер Max получил первый миллион пользователей
Россияне начали массовую регистрацию на новой отечественной цифровой платформе Max. За первые несколько недель после запуска общее число пользователей достигло одного миллиона. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Чаще всего мессенджер Max устанавливали владельцы гаджетов с операционной системой Android (75%), доля любителей iOS составила 23% и 2% пришлась на пользователей персональных компьютеров.
Наиболее активно в Max регистрировались москвичи, жители Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.
С момента запуска мессенджера россияне отправили 14 миллионов сообщений и совершили более 420 тысяч звонков со средней продолжительностью вызова в восемь минут шесть секунд.
Для улучшения качества передачи голоса разработчики внедрили в мессенджер технологию подавления шума, автоматически добавляющую обрывки пропущенных слов.
Новая цифровая платформа Max предоставляет россиянам не только услуги мессенджера с возможностью отправки текстовых и голосовых сообщений, видеозвонками, чатами и пересылкой больших файлов. В систему внедрили денежные переводы, а также уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера, который объединит в себе не только возможность общения, но сервисы государственных услуг. Задачей новой платформы станет сокращение бумажных документов и перевод общения россиян с государственными и муниципальными органами в цифру.