Следствие пока не установило, кто стоит за закладкой взрывных устройств на газопроводе в Сербии. Но нельзя исключать, что это очередная попытка киевского режима саботировать работу европейской энергетической инфраструктуры. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

Он напомнил, что украинские военные и силовые структуры неоднократно устраивали атаки на трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Пока нет подлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на эту важнейшую энергетическую артерию, которая сейчас работает в очень напряженном режиме», — заявил Песков, комментируя ситуацию вокруг сербского газопровода.

Представитель Кремля допустил, что в ходе расследования специалисты выйдут на следы вмешательства украинцев после серии их атак на российские трубопроводы.

«Мы знаем, что инфраструктура, различные участки инфраструктуры и „Турецкого потока“, и „Голубого потока“ неоднократно подвергались атакам киевского режима», — пояснил Песков.

Он добавил, что после всех подобных случаев Россия приняла дополнительные меры защиты. Сейчас можно рассчитывать, что власти Сербии и Венгрии пойдут по такому же пути.

«Мы также надеемся, что в ходе недавних контактов с Зеленским в Анкаре руководителю киевского режима было указано на недопустимость таких агрессивных действий в отношении инфраструктуры „Южного“ и „Голубых потоков“», — подытожил Песков.

Президент Сербии Александр Вучич в минувшее воскресенье, 5 апреля объявил о предотвращении диверсии на газопроводе, идущем в Венгрию. Он пояснил, что сотрудники спецслужб в ходе операции нашли на объекте заложенные бомбы с детонаторами.