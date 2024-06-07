Песков анонсировал перестановки в администрации президента

Песков допустил изменения кадрового состава администрации президента

Фото: РИА «Новости»

Указ с вероятными изменениями кадрового состава администрации президента России выйдет в ближайшее время. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что сейчас идет согласование всех нюансов и изменений в кадровой структуре ведомства.

«Будет указ. <…> Есть действующая структура, но нельзя исключать изменений. <…> Мы сразу же его выпустим, мы не будем от вас утаивать», — пообещал Песков в беседе с журналистами.

В середине мая президент России Владимир Путин подписал указ о составе своей администрации. Во главе ведомства остался Антон Вайно и его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко. В должность главы администрации главы государства перешел Максим Орешкин. Ранее он занимал пост помощника Путина.

Новыми лицами в администрации президента стали экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, которые перешли в должность помощников президента России.

В число советников российского лидера вошли Антон Кобяков, Игорь Левитин, Валерий Фадеев и покинувшая Госдуму Елена Ямпольская.

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