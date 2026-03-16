Путин провел телефонные переговоры с премьером Эфиопии

Президент Владимир Путин созвонился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин выразил эфиопскому премьеру соболезнования в связи с оползнем, произошедшим на юге страны. В результате стихийного бедствия погибло множество людей.

Российский лидер и премьер Эфиопии обсудили сотрудничество в русле договоренностей, достигнутых по итогам визита Ахмеда в Москву в сентябре 2025 года.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-эфиопских отношений и условлено об активизации контактов по линии профильных министерств и ведомств», — заключили в пресс-службе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с кенийским коллегой Мусалией Мудавади. Стороны выразили готовность продолжать вести совместную работу по ряду направлений.