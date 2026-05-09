Президент Владимир Путин каждое 9 Мая выступает перед россиянами с масштабной речью. Об этом ИС «Вести» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что в День Победы у главы государства будет сложный рабочий день. По его словам, в график президента внесли выступление на Красной площади, возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата, прием гостей, а также «целый марафон двусторонних встреч» в Кремле.

На вопрос корреспондента ИС «Вести» Павла Зарубина о речи Путина на 9 Мая Песков ответил, что она каждый раз масштабная.

Ранее официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что у зарубежных средств массовой информации якобы отозвали аккредитацию на Парад Победы. Он опроверг эти слухи, опубликованные немецким журналом Spiegel. Песков отметил, что издание часто выпускает фейки и дезинформирует читателей.

Запросы на освещение парада поступили от многих СМИ, но аккредитацию получило ограниченное число изданий, добавил пресс-секретарь Путина.