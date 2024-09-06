Первый день голосования на региональных и муниципальных выборах стартовал в России

В России начался единый день голосования, который будет проходить с 6 по 8 сентября. Жители в ряде регионов будут выбирать губернаторов и депутатов местных парламентов, также состоятся довыборы в Госдуму, сообщил сайт Центральной избирательной комиссии.

Прямые выборы губернаторов пройдут в 21 регионе, а в 13 — выборы депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах организуют дистанционное электронное голосование, на участие в нем уже подали заявки около 920 тысяч граждан.

По данным ЦИК, в 83 регионах проведут порядка четырех тысяч избирательных кампаний. В Москве горожане будут голосовать за депутатов городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Всего на выборы в областную думу выдвинулись 389 кандидатов.

В Подмосковье первый день голосования в 28 округах открылись 1608 избирательных участков. Перед открытием их проверили на соблюдение требований безопасности и взяли под охрану.