Первый день голосования на региональных и муниципальных выборах стартовал в России

В России начался единый день голосования, который будет проходить с 6 по 8 сентября. Жители в ряде регионов будут выбирать губернаторов и депутатов местных парламентов, также состоятся довыборы в Госдуму, сообщил сайт Центральной избирательной комиссии.
Прямые выборы губернаторов пройдут в 21 регионе, а в 13 — выборы депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах организуют дистанционное электронное голосование, на участие в нем уже подали заявки около 920 тысяч граждан.
По данным ЦИК, в 83 регионах проведут порядка четырех тысяч избирательных кампаний. В Москве горожане будут голосовать за депутатов городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Всего на выборы в областную думу выдвинулись 389 кандидатов.