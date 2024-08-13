Переговоры Путина с президентом Палестины начались в Ново-Огареве

Президент России Владимир Путин во вторник проводит переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом в резиденции в Ново-Огареве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Аббас находится в России с официальным визитом. В Кремле отметили, что, кроме обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, лидеры обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа и нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.

Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль ранее уточнил, что Аббас останется в Москве до среды, 14 августа. Он пояснил, что в российской столице президент Палестины также встретится с послами арабских стран.

В последний раз Путин и Аббас встречались лично в 2022 году в Астане, а поездку палестинского лидера в Россию откладывали несколько раз.