Переговоры Путина с президентом Палестины начались в Ново-Огареве

В Ново-Огареве начались переговоры Путина с президентом Палестины Аббасом

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во вторник проводит переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом в резиденции в Ново-Огареве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Аббас находится в России с официальным визитом. В Кремле отметили, что, кроме обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, лидеры обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа и нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.

Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль ранее уточнил, что Аббас останется в Москве до среды, 14 августа. Он пояснил, что в российской столице президент Палестины также встретится с послами арабских стран.

В последний раз Путин и Аббас встречались лично в 2022 году в Астане, а поездку палестинского лидера в Россию откладывали несколько раз.

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