Посол Палестины анонсировал приезд Аббаса в Россию

Посол Нофаль: президент Палестины Аббас прилетит в Россию 12 августа

Фото: РИА «Новости»

Палестинский лидер Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа. Об этом РИА «Новости» заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.

Он подтвердил информацию о том, что глава государства запланировал посетить Россию 12–14 августа.

Источник издания указал, что Аббас во время визита собирается провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. По данным агентства, встречу запланировали на 13 августа.

Поездку палестинского лидера откладывали уже несколько раз. Визит в Москву мог состояться еще в ноябре 2023 года, но его перенесли из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Возможность поездки также рассматривали до президентских выборов в России. В итоге палестинский лидер предложил приехать в Москву после них.

Ранее Аббас подтвердил готовность Палестины к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках международной мирной конференции, сообщил RT. Палестинская сторона разработала дорожную карту. Этот документ получил одобрение у шести арабских государств, отметил президент Палестины.

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